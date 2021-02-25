Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении

Тайгер Вудс не будет обвинён в неосторожной езде. Полиция считает, что авария произошла по чистой случайности, передает телеканал «Известия».

Неосторожная езда в США — серьёзное нарушение. Вудсу может грозить лишь административное наказание, если будет доказано что он не обращал внимание на дорогу.

Американский гольфист накануне попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Автомобиль спортсмена разбился, а потом перевернулся. Вудса пришлось извлекать из салона, он находится в больнице.

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