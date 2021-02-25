Французские железные дороги потеряли €3 млрд из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса выручка Национальной компании французских железных дорог (SNCF) упала на €3 млрд. Оборотный капитал компании снизился на 14,6%, до €30 млрд. сообщает телеканал «Известия».

Ударом по экономике также стали забастовки железнодорожников. Помимо этого, к убыткам 2020-го прибавилось падение доходов в 2019-м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.