Создатели раскрыли название нового фильма о Человеке-пауке

Американская киностудия Marvel в среду, 24 февраля, раскрыла название нового фильма о Человеке-пауке. Картина будет называться «Человек-паук: нет пути домой». Об этом говорится на странице картины в Twitter.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

Там же компания опубликовала небольшой скетч с основными актерами ленты, которые жалуются, что им опять подсунули фейковые данные. Ранее все трое опубликовали в соцсетях три разных варианта подзаголовка фильма, пишет «Российская газета».

Не подтвердился ни один из них.

Премьера фильма намечена на декабрь 2021 года, пишет НСН.

1 февраля стало известно, что Disney создаст сериал по мотивам фильма «Черная Пантера».