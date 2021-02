Создатели раскрыли название нового фильма о Человеке-пауке

Американская киностудия Marvel в среду, 24 февраля, раскрыла название нового фильма о Человеке-пауке. Картина будет называться «Человек-паук: нет пути домой». Об этом говорится на странице картины в Twitter.

