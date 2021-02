Игги Поп исполнил стихотворение Дилана Томаса

Американский рок-исполнитель Игги Поп выпустил новый видеоклип на песню Do Not Go Gentle Into That Good Night, в основу которой легло стихотворение валлийского поэта Дилана Томаса. Ролик опубликован на официальном канале исполнителя на YouTube.

Режиссером видео выступил Саймон Тейлор. В кадре Игги Поп с выражение исполняет песню, глядя прямо в камеру. Ролик собрал уже свыше 40,5 тысяч просмотров.

Трек вошел в альбом Free, релиз которого состоялся в сентябре 2019 года, пишет НСН. Пластинка стала восемнадцатой в дискографии артиста и его первым релизом после вышедшего в 2016 году Post Pop Depression.

В конце декабря 2020 года Игги Поп записал и презентовал песню, посвященную коронавирусу и итогам 2020 года.