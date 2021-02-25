Доли несырьевого экспорта может превысить углеводородный уже в этом году

В 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт продолжит увеличиваться, и его вклад в совокупный объем поставок из России может впервые в истории превысить углеводороды. Об этом «Известиям» заявила глава РЭЦ Вероника Никишина.

«Мы уже практически пополам в долях находимся — 48% несырьевого и 52% сырьевого экспорта. РЭЦ будет делать все, чтобы процент ННЭ в общей структуре поставок рос и был больше, чем вклад энергоресуров. В 2021 году это может произойти, мы надеемся», — сообщила она.

Никишина также отметила, что доли поставок могут меняться в силу разных факторов — например, сокращения сырьевого экспорта. Такой вариант нежелателен, констатировала глава РЭЦ и выразила надежду, что процентный вклад ННЭ будет расти вслед за увеличением физических поставок.

По ее мнению, основную роль в этом могут сыграть продовольственные товары, легкая промышленность, фармацевтика и медицинские изделия, а также продукты химии и нефтехимии.

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Углеводородная диета: доля энергоресурсов в экспорте упадет ниже 50%