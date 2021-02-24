Новые источники выбросов в воздух зафиксировали в Ульяновске

В Ульяновске прошел рейд по охране атмосферного воздуха, в результате которого выявили новые источники выбросов загрязняющих веществ. Об этом сообщает региональное минприроды.

Мероприятия прошли 22 февраля в Заволжском районе города. Источники выбросов обнаружены на 30-м Инженерном проезд. Теперь предприятиям грозят штрафы, уточняет ulpravda.ru.

Как уточняют в министерстве, по выявленным случаям проводятся контрольно-надзорные мероприятия. Рейды продолжаются.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в правительстве России задумались о создании механизма по ограничению на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде.

Заместитель главы кабмина Виктория Абрамченко дала поручение разработать соответствующий механизм до 1 марта главе Минприроды Александру Козлову, Минэкономразвития, Минпромторгу и другим профильным ведомствам.