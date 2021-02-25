Недавно к теме продовольственной помощи населению вернулись официально: Минпромторг снова направил в правительство России соответствующие документы, а президент сказал, что над мерой можно подумать.

Абстрагируясь от потенциальных размеров бюджета на эти мероприятия и сложностей с определением целевых групп, нуждающихся в такой помощи, на первый взгляд всё достаточно просто. Нужно завести получателям банковские карточки, на них ежемесячно «складывать» какую-то сумму денег, чтобы люди могли их тратить исключительно на продукты питания. Но процесс пока не начался. Помимо высоких расходов одной из причин пробуксовки этой формы поддержки стала попытка ограничить покупку импортных товаров — производители должны быть только российскими.

Во-первых, такой подход кратно раздувает издержки (преимущественно предприятий торговли) на администрирование и контроль оказания помощи. Эти расходы неизбежно приведут к росту цен на все продукты питания в магазинах, которые попадают в программу.

Во-вторых, запрет на покупку импортных продуктов существенно ограничивает потребителей в выборе самих групп товаров. Например, плодоовощная группа — доля импорта в этой категории зимой-весной растет, а некоторые виды овощей, фруктов, ягод и особенно орехов и вовсе в России не выращивают. Отчасти эта проблема может быть решена за счет небольшой степени переработки импортного сырья на территории России (расфасовка, нарезка, заморозка). Результатом станет увеличение посреднического сегмента, создания рабочих мест в этой сфере, но стоимость готовой продукции также вырастет и доступность продуктов питания для нуждающихся групп населения вряд ли заметно увеличится.

Более того, даже при ограничении покупки только отечественными продуктами спрос на импорт всё равно вырастет, но в не сегменте готовой продукции, а в сырьевых товарах (генетике, пищевых ингредиентах, оборудовании для пищевой промышленности и других компонентов).

Иногда звучит аргумент, что продовольственные сертификаты без ограничений на импортные продукты — это фактически прямая раздача денег населению и зачем тогда использовать столь сложную схему с продовольствием. Не вдаваясь в сложные вопросы борьбы с бедностью и описание мер поддержки, которые применяют в разных жизненных ситуациях, можно отметить, что продовольственные программы порождают меньше иждивенческих эффектов за счет возможности менять размер выплат в зависимости от экономической ситуации.

Кроме того, средства, которые можно израсходовать только на продукты питания, не позволяют потратить их на другие цели (кредиты, оплату услуг), тем самым сводя к минимуму проблему недоедания.

Еще одной претензией выступает покупка «неправильной» еды — малополезных снеков, сладких напитков, шоколада, слишком соленой или жирной пищи. Отчасти эта проблема решаема за счет маркировки таких товаров, однако, как и в случае с контролем за импортными продуктами, это сделает продовольственную логистику более дорогой, что скажется на росте цен всех товаров, а не только маркируемых.

Между тем денежные сертификаты — не единственный способ оказания продовольственной помощи. Например, программы школьного питания (фрукты и молоко школьникам), питания кормящих и беременных женщин позволяют обеспечивать продуктами группы населения, в том числе со специфическими требованиями к диете. Поставка населению готовых продовольственных наборов решает проблему «неправильных» или нездоровых покупок продуктов питания. Кроме того, через централизованные закупки проще контролировать поставщиков, а выдача готовых продуктовых наборов (особенно если они сразу потребляются в специализированных учреждениях) практически гарантирует, что помощь дойдет до получателя поддержки.

Но в отличие от программ продовольственной помощи, связанных с выдачей денежных средств, влияние на экономику поставок готовых продуктов гораздо менее существенно. Выдаваемые продукты питания, хотя формально и соответствуют нормам здорового питания или специфической диете, по своим вкусовым качествам или другим потребительским характеристикам могут не нравиться получателям поддержки.

В России в процессе централизованного обеспечения школьников горячим питанием тоже столкнулись с этой проблемой — дети едят не всё, а вариативность дневного меню либо полностью отсутствует, либо ограничена. Соответственно, расширение меню кратно увеличит расходы на программу.

Возможным решением в этой сфере могли бы быть аналоги dark store или социального продуктового маркетплейса — торговые сети или производители продуктов питания поставляют туда продовольственные товары (соответствующие критериям страны производства или полезности, что позволит избежать маркировки в широком смысле). В свою очередь, получатели поддержки через личный кабинет формируют заказ на определенную сумму и не чаще одного раза в неделю могут его забрать. Для маломобильных групп может быть организована доставка.

Автор — советник президента Центра стратегических разработок

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