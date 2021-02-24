На Украине депутата облили водой за русскую речь на выступлении

На Украине депутата облили водой и освистали за русскую речь на выступлении. Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик назвал майдан госпереворотом, передает телеканал «Известия». Словесная перепалка перешла в рукопашную схватку. После общение продолжили. При этом снова на русском языке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.