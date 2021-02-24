Ученые сравнили тягу к алкоголю у людей разных профессий

Ученые из Великобритании провели исследование и выяснили, в каких профессиях отмечены самые высокие уровни употребления алкоголя. Статья опубликована 24 февраля в журнале BMC Public Health.

Специалисты провели анализ данных участников крупнейшего долгосрочного исследования UK Biobank, которое изучало влияние наследственности и воздействия окружающей среды на развитие определенных заболеваний.

Для того чтобы оценить связь между родом деятельности и потреблением алкоголя, ученые изучили информацию о более 100 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет, включенных в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год.

Участники в специальной анкете сообщали о своем еженедельном потреблении алкоголя и профессии. К пьющим исследователи относили мужчин и женщин, выпивающих соответственно более 35 и 50 единиц алкоголя в неделю. За единицу принимали 10 мл, или восемь граммов чистого алкоголя.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что среди мужчин самые высокие показатели употребления алкоголя у рабочих строительных, производственных специальностей и у уборщиков, а самые низкие — у священнослужителей, врачей, физиков, геологов и метеорологов.

Среди женщин наиболее пьющими оказались руководители высшего и среднего звена, наименее склонными к алкоголю были учителя, врачи и ученые.

Авторы исследования уточняют, что этот анализ только показывает взаимосвязь между склонностью к алкоголю и профессией. В связи с этим нельзя констатировать, например, что работа в строительстве или на производстве способствует развитию тяги к алкоголю.

В декабре 2020 года представители «Трезвой России» выступили с предложением к 2030 году в два раза сократить объем продаж алкоголя, а также его потребление среди трудоспособного населения до 50%. Отмечалось, что объемы потребления алкоголя в стране в 2020 году составили 16 млрд л.