Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов осужден на 13 лет за коррупцию

Бывшего главу Марий Эл осудили на 13 лет за коррупцию. Леонида Маркелова признали виновным в получении взятки. Отбывать наказание чиновник будет в колонии строгого режима, сообщает телеканал «Известия». Также Маркелову предстоит выплатить штраф в 235 млн рублей. Как раз эту сумму экс-глава региона взял с одного из бизнесменов за покровительство и поддержку. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.



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