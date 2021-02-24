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Военные развернули более 70 пунктов обогрева на полигонах ЗВО

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Военные развернули пункты обогрева на полигонах. Аномальные холода наступили в Курской и Воронежской областях, а также в Смоленской и Московской областях. Всего на полигонах ЗВО создано более 70 пунктов обогрева, сообщает телеканал «Известия». Личному составу обеспечили дополнительное питание и горячее питье. Каждый мобильный пункт вмещает до 50 человек. В Самарской области военные меньше тренируются на морозе. Из-за сильных холодов время занятий сокращено. Боевая подготовка проходит в спортивных залах. На полигонах развернуто более 100 пунктов обогрева.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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