Арестованы руководители Норильской обогатительной фабрики

Задержан директор Норильской обогатительной фабрики. По данным Следственного комитета, он знал об аварийном состоянии дробильного цеха. Директор не приостановил работы, в результате произошло обрушение. Также арестованы главный инженер и начальник отдела надзора, сообщает телеканал «Известия». В результате обрушения на площади 1 тыс. кв. м погибли трое рабочих. Пострадали пять человек, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.



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