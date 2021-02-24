Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании

Жерару Депардье снова предъявили обвинение в изнасиловании. Истицей по делу выступает молодая актриса. Имя девушки не раскрывается. Женщина обвинила актера в домогательствах летом 2018-го, передает телеканал «Известия». Следствие по делу прекратили в 2019-м из-за отсутствия доказательств, сам актер все опровергал. Расследование возобновилось в августе 2020 года.

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