Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить дивиденды для неэкологичных предприятий
Мир
Wintershall Dea объявила о завершении инвестиций в «Северный поток – 2»
Экономика
Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут в этом году на 5%
Общество
В России за сутки выявили 11 749 новых случаев коронавируса
Политика
Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО
Общество
Экс-главу Марий Эл Маркелова приговорили к 13 годам колонии за коррупцию
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах
Общество
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве оказалась ниже эпидпорога на 57,3%
Общество
На Алтае водителя автобуса наградят за помощь в эвакуации людей из горящего ТЦ

Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании

0
Выделить главное
вкл
выкл

Жерару Депардье снова предъявили обвинение в изнасиловании. Истицей по делу выступает молодая актриса. Имя девушки не раскрывается. Женщина обвинила актера в домогательствах летом 2018-го, передает телеканал «Известия». Следствие по делу прекратили в 2019-м из-за отсутствия доказательств, сам актер все опровергал. Расследование возобновилось в августе 2020 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021