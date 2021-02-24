На авиабазе Хмеймим в Сирии открыли памятный бюст летчику Пешкову

В Сирии открыли памятник погибшему летчику Пешкову. Событие приурочили к Дню защитника Отечества. Олег Пешков погиб в 2015 году в ходе операции на севере САР. Открытие бюста прошло на авиабазе Хмеймим, сообщает телеканал «Известия». Это уже третий бюст на аллее Героев. На авиабазе есть памятники вертолетчику Ряфагатю Хабибуллину и пилоту Роману Филипову.

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