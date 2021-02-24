ВОЗ сообщила о выявлении новых штаммов коронавируса еще в ряде стран

Обнаруженный первоначально в Великобритании отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса VOC 202021/01 на минувшей неделе был выявлен еще в семи странах, теперь он зафиксирован в 101 стране. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 24 февраля.

Кроме того, обнаруженный в ЮАР штамм 501Y.V2 теперь выявлен в 41 стране, а штамм P.1, присутствие которого первоначально было установлено в Бразилии и Японии, — в 29 странах. В ВОЗ также заявили, что разновидность 501Y.V2 может подвергать опасности иммунитет, что указывает на потенциальный повышенный риск нового заражения, пишет ТАСС.

18 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутации коронавирусной инфекции, которые были обнаружены за рубежом, в России в настоящее время не распространяются.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация на 56% заразнее, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.