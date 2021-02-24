Косметолог дала советы по борьбе с вросшими волосами

Косметолог из Кливленда Кристина Смит в беседе с изданием Express во вторник, 23 февраля, рассказала о способе борьбы с вросшими волосами.

По словам специалиста, вросшие волосы ни в коем случае нельзя выдергивать, особенно, если они нагноились. В такой ситуации лучше всего дождаться полного заживления.

«Но, если, вросшие волосы появляются слишком часто, вызывают гиперпигментацию (особенно на лице) или доставляют болезненные ощущения, проконсультируйтесь со специалистом по уходу за кожей, который поможет выбрать варианты лечения», — приводит слова косметолога телеканал «360».

Смит отметила, что специалист поможет подобрать лосьоны и кремы, которые помогут избавиться от зуда. Также врач поможет выбрать средства для удаления волос. Это могут быть отшелушивающие средства, которые предотвратят врастание, или мягкий антисептик для обеззараживания пострадавшего места.

Косметолог подчеркнула, что если воспаленное место ощущается болезненно, есть повышенная температура и общее плохое самочувствие, то следует обратиться за помощью к терапевту. Врач или вскроет нарыв, или назначит стероидный или антисептический крем для снятия отека и раздражения.

Косметолог предложила при бритье волос пользоваться специальным гелем и двигать лезвием только в направлении роста волос. Также она посоветовала каждый раз пользоваться новым станком, чтобы не занести инфекцию.

Кроме того, специалист призвала перейти на кремы для депиляции или воспользоваться лазерными процедурами.

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