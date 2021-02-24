В России отметили День защитника Отечества праздничными салютами

Артиллерийские салюты в День защитника Отечества прогремели в девяти городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов и общевойсковых армий, передает телеканал «Известия».

Первые праздничные залпы прогремели во Владивостоке. Фейерверки запускали на городской набережной. В честь праздника салют прошел в Хабаровске Артиллеристы произвели 30 праздничных залпов.

Стрельбу холостыми снарядами проводили из шести гаубиц Д-30 калибром 122 мм. Фейерверки запускали из трех видов установок на огневой позиции. Салют в Хабаровске проводили соединения Восточного военного округа.

30 праздничных залпов из гаубиц прогремели и в Новосибирске. Кроме того, в небо в честь праздника запустили более 800 фейерверков. Праздничная канонада в городе непрерывно продолжалась 20 минут. Салют по традиции запускали на Михайловской набережной.

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