В Сочи состоялась премьера спектакля «Корабль влюбленных»

Миф об Орфее и Эвридике в новом звучании. В рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи прошла премьера спектакля «Корабль влюбленных», передает телеканал «Известия».

Капитана призрачного корабля сыграл Андрей Мерзликин. Музыка Вагнера, Чайковского в живом исполнении: на сцене — симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета.

Фестивальный эксперимент объединил несколько жанров.

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