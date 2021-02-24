В Свердловской области офицер спас из пожара двух подростков

Офицер в Свердловской области спас двух подростков из пожара в жилом доме. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил телеканал «Звезда».

По данным телеканала, командир взвода связи армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, лейтенант Максим Крамаренко спас двух девочек-подростков из пожара, после чего ушел.

Позднее он рассказал, что ехал на службу с обеда на такси, когда в глубине дачного поселка увидел дым.

«Со второго этажа дым идет, и девочка сидит, получается, у нее ноги были свешены на эту сторону. Что она кричала, я не слышал, далеко было. Просто выбежал, побежал», — поделился воспоминаниями военнослужащий.

Через окно он вытащил из горящего дома двух девочек 14 и 16 лет, их мама и бабушка к тому моменту успели выбраться из дома самостоятельно. О молодом военном, который первым пришел на помощь и спас ее детей, а потом внезапно исчез, им позднее рассказали соседи.

Познакомиться с неизвестным героем женщина вместе с дочерью Станиславой приехали в воинскую часть, где служит Крамаренко. Он связист, и семья Елфимовых подготовила для него открытку ко Дню защитника Отечества.

11 февраля сообщалось, что на севере Москвы полицейский спас женщину из пожара, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа, на котором находилась горящая квартира.