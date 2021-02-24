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Россиянам напомнили о сокращенной трехдневной рабочей неделе

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С 24 по 26 февраля россиян ждет сокращенная рабочая неделя после длительных выходных в честь Дня защитника Отечества. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Роструда в среду, 24 февраля.

Предыдущая рабочая неделя длилась шесть дней — с понедельника по субботу, зато с 21 по 23 февраля (с воскресенья по вторник) россияне отдыхали, отмечает телеканал «Звезда».

Прошедшая рабочая неделя стала единственной в 2021 году шестидневкой, отмечает сайт aif.ru.

В Роструде напомнили, что до четырех дней сократит рабочую неделю Международный женский день 8 марта. Первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными, а рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Еще одна короткая неделя ожидает россиян летом в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, пишет сайт kp.ru.

В ноябре также будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, а также переносом выходного дня с субботы, 2 января, на пятницу, 5 ноября. Таким образом, в первую ноябрьскую неделю россияне будут работать с 1 по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря, отмечает телеканал «360».

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