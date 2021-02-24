В сети опубликовали кадры последствий ДТП на петербургской дамбе
На петербургской дамбе столкнулись 13 автомобилей. Последствия массового ДТП попали на видео, ролик опубликовал телеканал «Звезда» во вторник, 23 февраля.
Авария произошла ранее во вторник на участке дамбы — дороге, соединяющей Кронштадт и Курортный район Санкт-Петербурга, — на 130-м км САД КЗС Невская сторона. В аварии оказались повреждены 13 автомобилей.
Проезд транспорта на указанном участке дороги осуществлялся по средней полосе. В ДТП никто не пострадал. На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и коммунальных служб, ситуация осложнялась сильным снегопадом. Устанавливаются причины аварии.
Как отмечает сайт kp.ru, из-за метели на дороге была очень плохая видимость.
Также 23 февраля три аварии с участием 19 автомобилей произошли на трассе в Аургазинском районе Башкирии.