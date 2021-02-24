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В сети опубликовали кадры последствий ДТП на петербургской дамбе

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На петербургской дамбе столкнулись 13 автомобилей. Последствия массового ДТП попали на видео, ролик опубликовал телеканал «Звезда» во вторник, 23 февраля.

Авария произошла ранее во вторник на участке дамбы — дороге, соединяющей Кронштадт и Курортный район Санкт-Петербурга, — на 130-м км САД КЗС Невская сторона. В аварии оказались повреждены 13 автомобилей.

Проезд транспорта на указанном участке дороги осуществлялся по средней полосе. В ДТП никто не пострадал. На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и коммунальных служб, ситуация осложнялась сильным снегопадом. Устанавливаются причины аварии.

Как отмечает сайт kp.ru, из-за метели на дороге была очень плохая видимость.

Также 23 февраля три аварии с участием 19 автомобилей произошли на трассе в Аургазинском районе Башкирии.

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