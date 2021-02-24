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Законопроект о гарантии добровольных пенсий подготовят только в 2022 году

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Разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), запланирована на 2022 год. Это следует из утвержденного плана-графика Минфина госпрограммы по управлению госфинансами и регулированию финрынка. Внести в правительство законопроект СГПУ НПО финансовое ведомство планирует до 15 декабря 2022 года.

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При этом, как сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка, законопроект уже готов и находится на обсуждении с Минфином. Напомним, что ЦБ не имеет права законодательной инициативы. Кроме того, именно на Минфин возложена ответственность за изменение законодательства, чтобы предоставить гражданам стимулы для формирования дополнительной пенсии в рамках НПО.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратились с письмом к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой ускорить подготовку и внесение проекта СГПУ НПО. СРО ссылаются на необходимость развития добровольного пенсионного страхования, которое в условиях моратория стало единственной возможностью повышения в будущем благосостояния людей на заслуженном отдыхе.

По мнению участников рынка, введение системы гарантирования НПО поможет вернуть доверие населения к формированию добровольных сбережений по пенсионным программам.

Инициатива поступила в Минфин и находится на рассмотрении, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прикосновенный резерв: разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год

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