В Роспотребнадзоре не исключили появления новых очагов птичьего гриппа в РФ

В 2021 году отмечается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A(H5N8) наблюдаются в большинстве стран Европы, включая Российскую Федерацию, уточнили там.

«С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появление новых очагов на территории нашей страны», — сказали в ведомстве.

По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тыс. очагов высокопатогенного птичьего гриппа на территории 41 страны. Из них больше 75% приходится на страны Европы (1,1 тыс. очагов). В большинстве случаев вспышки вызвал субтип A(H5N8).

О том, что этот штамм вируса гриппа птиц может передаваться от птиц к человеку, 20 февраля заявила глава Роспотребнадзора. По ее словам, патоген перешел межвидовой барьер.

ЧП, которое потенциально могло бы стать началом новой эпидемии, случилось на птицефабрике на юге страны. Это произошло еще в декабре 2020 года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики, рассказала глава Роспотребнадзора.

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