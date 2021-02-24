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В Роспотребнадзоре не исключили появления новых очагов птичьего гриппа в РФ

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В 2021 году отмечается частое возникновение очагов гриппа среди диких и домашних птиц, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Случаи заражения птиц вирусом гриппа A(H5N8) наблюдаются в большинстве стран Европы, включая Российскую Федерацию, уточнили там.

Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России
Пока случаев заражения человека не было, но вирус стремительно мутирует

«С учетом текущей динамики распространения вируса нельзя исключать появление новых очагов на территории нашей страны», — сказали в ведомстве.

По данным международного эпизоотического бюро, в 2020 году в мире было зарегистрировано 1,5 тыс. очагов высокопатогенного птичьего гриппа на территории 41 страны. Из них больше 75% приходится на страны Европы (1,1 тыс. очагов). В большинстве случаев вспышки вызвал субтип A(H5N8).

О том, что этот штамм вируса гриппа птиц может передаваться от птиц к человеку, 20 февраля заявила глава Роспотребнадзора. По ее словам, патоген перешел межвидовой барьер.

ЧП, которое потенциально могло бы стать началом новой эпидемии, случилось на птицефабрике на юге страны. Это произошло еще в декабре 2020 года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики, рассказала глава Роспотребнадзора.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кара с небес: вспышки птичьего гриппа в разы опаснее COVID-19

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