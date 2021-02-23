Активистки «Молодой гвардии» прошли «Горячим женским маршем» в Москве

Активистки движение «Молодая гвардия» поздравили мужчин с 23 февраля, устроив «Горячий женский марш». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Более 300 девушек с песнями военных лет и поздравительными плакатами прошли по Арбату.

«Мы с девочками пройдем по пешеходным улицам и поблагодарим мужчин за заботу, защиту, внимание, создадим настроение и подарим подарки», — рассказала одна из активисток.

Как сообщалось ранее 23 февраля, около четверти (26,2%) российских школьников 6–11-х классов считают героями своих мам, пап, дедушек и бабушек. Анкетирование по этому вопросу было проведено организаторами Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны» совместно с проектом «Мотивирующие цифровые уроки».