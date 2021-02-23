Подъездные пути начали строить к новому мосту в Благовещенске

Рабочие приступили к строительству подъездных путей к новому мосту через реку Зею в Благовещенске. Согласно проекту, подрядчику необходимо подготовить двухполосные дороги с примыканиями и съездами.

Уже проведена частичная отсыпка 5,5 км из 7 км подъездных путей. Трасса начинается на перекрестке улиц Горького и Первомайской, будет проходить через мост и входить в автодорогу, которая завершается на федеральной автомобильной дороге «Амур». Об этом сообщает «Амурская служба новостей».

По словам губернатора Василия Орлова, строителям предстоит много работы, но опытная команда должна выполнить работы качественно и в срок. Более 70% участков являются обводненной, трасса проходит в поймовой части реки. В связи с этим работы ведутся в холодное время года.

В строительстве дорожной части перехода задействовали 197 человек и 63 единицы техники.