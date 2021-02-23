В парке «Патриот» реконструировали Корсунь-Шевченковскую операцию

Ожесточенное сражение, четыре танка Т-34 и самолёт Ил-2. Всё как тогда — в 1944 году. В парке «Патриот» восстановили Корсунь-Шевченковскую операцию, сообщает телеканал «Известия». Корсунь-Шевченковскую операцию провели в январе-феврале 1944 года. Кампания — один из блестящих образцов военного искусства. РККА окружила и уничтожила крупную группировку врага. Операцию называют «Сталинградом на Днепре». Противник потерял 55 тыс. солдат, еще 18 тыс. человек сдались в плен. Советские войска захватили много техники, вооружений и боеприпасов. Генерал Конев был удостоен звания маршала Советского Союза.

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