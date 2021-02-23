В Сирии школьники спели русские песни на концерте в честь 23 февраля

Сирийские школьники из города Джебла устроили праздничный концерт для российских военных ко Дню защитника Отечества на авиабазе Хмеймим. Они выступили вместе с военным оркестром авиабазы, передает телеканал «Известия».

Дети, изучающие русский язык, подобрали весьма интригующий репертуар для праздника. Туда вошли как отечественные патриотические песни, так и классика российского рока от Виктора Цоя и Земфиры и даже песни ирландской рок-группы The Cranberries.

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