Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян во вторник, 23 февраля, с Днем защитника Отечества, передает телеканал «Известия».

Для российских членов экипажа праздник будет рабочим днем. Космонавтам предстоит выполнять обслуживание станции и продолжать эксперименты.

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