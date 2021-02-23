Дети дипломированных отцов чаще планируют поступать в аспирантуру

Именно уровень образования отца, а не матери влияет на планы школьников и студентов в будущем поступать в аспирантуру. К такому выводу пришли эксперты Института образования НИУ ВШЭ в исследовании «Детерминанты стремления к получению ученой степени», передает телеканал «Известия».

Опрошенные эксперты в области социологии и психологии подтверждают влияние семьи на уровень образования. Значение фигуры отца они связывают с патриархальностью российского общества. При этом, отмечают специалисты, в более раннем возрасте школьники все же больше ориентируются на матерей.

Тем временем число аспирантов в России за последнее десятилетие сократилось почти вдвое — с 157 437 в 2010 году до 84 265 в 2019-м. Будущее поколение в науку тоже не спешит: среди девятиклассников защищаться намерены всего 1,9%. Да и на последнем курсе бакалавриата тех, кто нацелился на диссертацию, немного — 4%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.