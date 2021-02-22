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В ДТП с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей

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В ДТП на окраине Кызыла травмы получили 18 человек. Пострадавших госпитализировали, среди них 11 детей, сообщает телеканал «Известия». По предварительным данным, в пассажирский автобус врезался легковой автомобиль, совершавший обгон по встречной полосе. Полицейские уточнили, что водитель иномарки был пьян. Предполагаемый виновник ДТП получил тяжелые травмы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял следствие под личный контроль.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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