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Скончался актер театра «На Литейном» Александр Жданов

Скончался актер театра «На Литейном» Александр Жданов

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Заслуженный артист России, актер театра «На Литейном» Александр Жданов скончался 21 февраля на 71-м году жизни, сообщила пресс-служба театра 22 февраля.

«Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой», — говорится в сообщении театра в Facebook.

На счету Жданова более 40 спектаклей, и в каждой роли он оставался неподражаем, подчеркнули в театре. «Казалось, ему были подвластны все жанры, все актерские амплуа. В трагедии он умел находить юмор, а его комедийные персонажи вызывали искреннее сочувствие», — отмечается в сообщении.

В театре Александра Михайловича назвали чутким актером, великолепным рассказчиком, мудрым товарищем по сцене, от которого шла «невероятная энергия любви к жизни, радость созидания», а кроме того, стойким человеком. «Даже во время затянувшейся болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее», — подчеркнули в пресс-службе.

Коллега актера Сергей Якушев в беседе с телеканалом РЕН ТВ рассказал, что в театре надеялись, что Жданов победит болезнь.

«Но вчера вечером нам сообщили, и как-то даже упали мы все духом, что и не знаем, как сегодня вечером в спектакле работать. Он болел долгое время, мы собирали даже в театре помощь для него», — сказал он.

В январе Александр Жданов отметил 70-летие, в марте театр готовился к творческому юбилею артиста. В последнее время он не выходил на сцену.

Жданов также снимался в кино, среди известных картин с его участием — «Улицы разбитых фонарей – 3», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев» и другие.

Заслуженный артист РСФСР Александр Жданов родился 25 января 1951 года. Окончил актерский класс эстрадного отделения Музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году.

45 лет он проработал в театре «На Литейном».

О времени и месте прощания с Александром Михайловичем Ждановым будет объявлено дополнительно.

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