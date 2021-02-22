Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Ереван заявил о заинтересованности в расширении военной базы РФ в Гюмри
Мир
В бундестаге назвали водную блокаду Крыма средневековым методом осады
Общество
В Крыму выведут сорта фейхоа, оливок и киви для выращивания в России
Мир
Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777
Общество
«Бутырка» впервые со времен СССР избавилась от превышения лимита заключенных
Мир
Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний в Facebook
Мир
РФ приветствовала высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
Мир
Facebook заблокировал рекламу вакцинации от COVID-19
Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Красноярском

Дэниел Рэдклифф поведал о самых сложных сценах «Гарри Поттера»

0
Выделить главное
вкл
выкл

Дэниэл Рэдклифф стыдится игры в первой части «Гарри Поттера». В интервью изданию Empire актер признался, что ему неловко вспоминать подростковый период. При этом самыми сложными актер назвал съемки четвертой части, передает телеканал «Известия». Рэдклифф отметил, что тяжелее всего ему дались подводные сцены. За один день группа могла снять только десять секунд. Юный актер в общей сложности пробыл под водой 41 час.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021