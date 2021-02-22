Дэниел Рэдклифф поведал о самых сложных сценах «Гарри Поттера»

Дэниэл Рэдклифф стыдится игры в первой части «Гарри Поттера». В интервью изданию Empire актер признался, что ему неловко вспоминать подростковый период. При этом самыми сложными актер назвал съемки четвертой части, передает телеканал «Известия». Рэдклифф отметил, что тяжелее всего ему дались подводные сцены. За один день группа могла снять только десять секунд. Юный актер в общей сложности пробыл под водой 41 час.

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