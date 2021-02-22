Раздел о героях военных лет появился на сайте Минобороны
На сайте Минобороны РФ появился раздел о героях военных лет. Публикации посвящены Дню защитника Отечества, передает телеканал «Известия».
В разделе доступны статьи газеты «Красная звезда» 1942–1945 годов. Архивные документы рассказывают о подвигах бойцов Красной Армии. В разделе опубликованы наградные материалы на героев СССР.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.