Мадуро рассказал о мечте вернуться к профессии водителя автобуса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признался, что он хочет вернуться к работе водителя городского автобуса. Дело в том, что свою карьеру как политик он начал с профсоюза работников транспорта.

«Я надеюсь, что однажды, когда оставлю работу президента республики, смогу вернуться в эти депо с высоко поднятой головой, в своей униформе, завести автобус и выехать на улицы, чтобы служить народу Венесуэлы как рабочий», — сказал Мадуро, встречаясь с работниками транспортной отрасли.

Те, в свою очередь, наградили президента в честь того, что в воскресенье исполнилось ровно 30 лет с момента, когда он стал водителем автобуса, отмечает телеканал VTV.

Николас Мадуро занял пост президента Венесуэлы в апреле 2013 года, став преемником скончавшегося Уго Чавеса, который правил страной с 2002 года.