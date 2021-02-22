Цена биткоина впервые в истории превысила $58 тыc.

Биткоин снова побил исторический рекорд. Стоимость криптовалюты впервые превысила $58 тыс., передает телеканал «Известия».

Цена выросла на 1,97%. К концу сессии биткоин торговался на уровне $58,1.

С начала 2021 года цифровая валюта поднялась в цене почти в два раза.

Эксперты уверены, что это не предел и к концу десятилетия биткоин может достичь отметки $500 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.