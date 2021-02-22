Биткоин может стоить 100-200 тысяч долларов
Эксперты: стоимость биткоина
может достигнуть $100 - 200 тыс.
((аналитики в сфере экономики, с которыми побеседовали "известия", считают, что...))
Только за последнюю неделю
его цена увеличилась на $10 тыс.
Количество сделок с этой
криптовалютой растёт
В начале февраля в РФ заключили
сделки по биткоину на 16 млн руб.
((рублей. В 2020 году этот показатель составил 65 миллионов долларов))
В 2020 г. вклады в валюту принесли
инвесторам наибольший доход
((вклады в биткоин принесли российский инвесторам...))