Биткоин может стоить 100-200 тысяч долларов

Эксперты: стоимость биткоина

может достигнуть $100 - 200 тыс.

((аналитики в сфере экономики, с которыми побеседовали "известия", считают, что...))

Только за последнюю неделю

его цена увеличилась на $10 тыс.

Количество сделок с этой

криптовалютой растёт

В начале февраля в РФ заключили

сделки по биткоину на 16 млн руб.

((рублей. В 2020 году этот показатель составил 65 миллионов долларов))

В 2020 г. вклады в валюту принесли

инвесторам наибольший доход

((вклады в биткоин принесли российский инвесторам...))