Туринский университет запретил религиозные символы на экзаменах

Университет Турина издал распоряжение, которым запретил студентам демонстрировать на экзаменах религиозную символику. В период пандемии студенты сдают сессии онлайн. Учащиеся общаются с преподавателями по видеосвязи, передает телеканал «Известия». Во время экзамена религиозные символы не должны попасть в кадр. Студенты возмущены указом администрации Туринского университета. Учащиеся вузов сочли запрет покушением на свободу веры. Крест или распятие на стене комнаты, четки на запястье привычны для итальянцев. Это неотъемлемая часть христианской культуры страны.

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