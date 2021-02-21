РФ и ОАЭ разработают сверхзвуковой бизнес-джет

Россия и Объединенные Арабские Эмираты разработают сверхзвуковой самолет. Об этом заявил Денис Мантуров на выставки IDEX-2021 в Абу-Даби. Создавать воздушное судно будет совместное предприятие, передает телеканал «Известия». Облик самолета может быть сформирован до конца года. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, воздушное судно сможет достигать скорости 1,5–1,8 маха. Будут разработаны две версии — 8-местный и 30-местный самолет. На выставке прошел первый зарубежный показ танка «Армата». В Абу-Даби доставили модель уникальной боевой машины.

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