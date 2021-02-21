Мать футболиста Рональдиньо умерла из-за осложнений от COVID-19

Мать чемпиона мира по футболу 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо Мигелина Элои Дос Сантос скончалась из-за коронавируса. Об этом 21 февраля сообщил портал Tribuna.

Пациентке был 71 год. В декабре 2020 года спортсмен сообщил, что его мама госпитализирована в реанимацию с коронавирусом. Информацию о ее смерти футболист не подтвердил, но поставил на своей странице в Twitter траурный аватар черного цвета.

Роналдиньо побеждал в чемпионатах Италии и Испании, выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Бразилии он провел 97 матчей, стал чемпионом мира, забил 33 гола.