Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе 21 февраля

До семи градусов мороза и снег ожидаются в воскресенье, 21 февраля, в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается -5...-7, ночью похолодает до -15 градусов. Будет облачно, ожидается снег. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5–10 м/c.

По области температура днем опустится до -8, ночью термометры покажут 13–18 градусов ниже нуля.

«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11:00 понедельника, 22 февраля.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.

Как рассказал накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в День защитника Отечества 23 февраля в столичном регионе столбики термометров во вторник опустятся до -15...-17 градусов, по области до -19 градусов. При этом ночью похолодает до -23...-25 градусов, а в пониженных местах на территории Подмосковья ожидается до -33 градусов.