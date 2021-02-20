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Корпус психиатрической больницы отремонтируют в Нижнем Тагиле

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Нижнетагильская психиатрическая больница № 7 ищет подрядчика для осуществления текущего ремонта здания лечебного корпуса по улице Монтажников, 80. Начальная цена договора составляет 1,1 млн рублей.

Необходимо будет провести демонтажные работы, в частности очистить стены от старой краски, потолков от плесени, снять старые обои, разобрать покрытия пола из линолеума, убрать деревянные плинтуса, заделать выбоины в бетонном основании пола. По отделочным работам надо будет обработать потолки противогрибковыми средствами и окрасить их, оклеить стены стеклообоями, отремонтировать пол, передает ТагилСити.Ру.

Подрядчика выберут 5 марта. Время выполнения работ по договору будет считаться со дня заключения договора не более 30 дней.

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