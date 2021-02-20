Из-за пандемии во всем мире вырос спрос на виниловые пластинки
Во всем мире в два раза вырос интерес к виниловым пластинкам. Крупнейший производитель компания GZ media продала за 2020 год 38 млн альбомов. Эксперты связывают рост популярности с пандемией. Любители музыки вынуждены были находиться дома. У меломанов не было возможности слушать живые выступления. Считается, что у «винила» самый чистый звук, передает телеканал «Известия». Пластинка наиболее точно передает атмосферу концерта. Самым крупным рынком остаются США. В 2020 году продано 27,5 млн копий.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.