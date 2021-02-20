K-Pop-группа BTS снова стала самой упоминаемой в Twitter в 2020 году
Группа BTS стала самой упоминаемой в Twitter в 2020 году. Про участников коллектива сделали 6,7 млрд публикаций. Южнокорейский boysband обошел в рейтинге Канье Уэста, передает телеканал «Известия». На третьем месте по упоминанию оказалась Бейонсе, на четвертом — певец Дрейк. Больше всего твитов написали пользователи из Индонезии.
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