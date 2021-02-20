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2021 год будет холоднее прошлого года из-за процессов в Тихом океане

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Российский климатолог Алексей Кокорин заявил, что 2021 год будет холоднее 2020-го из-за глобальных процессов. Причина морозов кроется в природном феномене под названием Ла-Нинья в тропической зоне Тихого океана. Аномалия возникает, когда ветры сдувают теплый слой воды. Охлаждение океана сильно влияет на климат всей планеты, сообщает телеканал «Известия». От процесса зависит количество осадков и характер штормов в разных частях мира. Явление будет господствовать в Тихом океане до конца года. По его словам, 2022 год, скорее всего, будет снова теплым, потому что Ла-Нинья ослабит свое воздействие.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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