В Джакарте эвакуирована тысяча человек из-за мощного наводнения

В Индонезии наводнение, эвакуирована 1 тыс. человек. В Джакарте идут сильнейшие муссонные дожди. Уровень воды достигает почти двух метров, передает телеканал «Известия». Пострадали жители 193 районов на юге и востоке Джакарты. Синоптики заявляют, что плохая погода продержится еще два дня.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.