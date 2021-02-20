Гендиректор стройфирмы ожидает суда за обман дольщиков на 52 млн рублей

Во Владивостоке по обвинению в присвоении денежных средств дольщиков ожидает суда гендиректор и учредитель строительной фирмы, а также его супруга. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2016 году стройфирма получила разрешение на строительство и реконструкцию дома на улице Иртышской. Компания должна была заняться переустройством и перепланировкой мест общего пользования и сделать надстройку с новыми жилыми помещениями, пишет РИА «Восток-Медиа».

При строительстве жилья гендиректор вместе со своей супругой привлекли 64 млн рублей у 31 дольщика. Фактически на работы ушло 12 млн рублей.

Чтобы легализовать оставшиеся 52 млн рублей фигуранты приобрели земельный участок и дом, зарегистрировав имущество на несовершеннолетнего ребенка и пожилого отца гендиректора. В ходе расследования недвижимость была арестована.

Расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Владивостока. Материалы переданы в Первореченский районный суд города для рассмотрения.