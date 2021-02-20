Источник ртути будут искать в реке Иртыш в Омской области

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области планируют изучить состав воды и донных отложений в реке Иртыш. Специалисты выявили превышение допустимой концентрации ртути.

Тяжелый металл в воде был найден специалистами Обь-Иртышского УГМС 15 февраля. На тот момент концентрация ртути превышала норму в четыре раза. В пробах, взятых 20 февраля, концентрация превышает норму в 1,3 раза. Об этом сообщает ИА «Город55».

Региональное минприроды провело совещание с природоохранной прокуратурой. В ведомстве уточнили, что вопрос распространения ртути по реке будет изучен более тщательно. Специалисты намерены подробно изучить состав воды и донных отложений. Замеры будут взяты на территории Омска и на границе с Казахстаном.