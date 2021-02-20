Баранью кровь закупит онкодиспансер в Уфе на 264 тыс. рублей

В Уфе республиканский онкродиспансер минздрава Башкирии закупает для своих нужд кровь баранов. Условия аукциона опубликованы на сайте госзакупок.

Судя по документации, медицинскому учреждению необходимо 120 флаконов стерильной крови барана. На это заказчик готов потратить более 264 тыс. рублей.

ИА «МедиаКорСеть» поясняет, что кровь барана активно применяется в медицине. В частности, ее используют для обогащения бактериологических питательных сред и определения гемолитической активности микроорганизмов.

В середине декабря 2020 года сообщалось, что Башкирия в этом году планирует присоединиться к программе модернизации первичного звена медицины. На это привлекут порядка 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.