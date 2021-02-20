Культовая франшиза «Чужой» выйдет на российских малых экранах

Отличная новость для любителей остросюжетной фантастики: телеканал TV1000 Action 22 и 23 февраля покажет все семь фильмов легендарной серии про космических монстров «Чужой». Не упустите возможность посмотреть подряд за два дня всю фантастическую хоррор-сагу о столкновениях людей (и пары-тройки хищников) с загадочной и смертоносной расой «чужих».

Одна из самых популярных и узнаваемых фантастических вселенных впервые появилась в кино в 1979 году, когда сэр Ридли Скотт выпустил своего «Чужого», стремительно завоевавшего сердца любителей жанра, профильных критиков и профессиональных жюри. Подтверждение тому — премия «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, три премии «Сатурн» (за лучший научно-фантастический фильм, лучшую режиссерскую работу, лучшую второстепенную женскую роль), премия «Хьюго» за лучшую постановку и ряд других важных наград.

История о проникновении на космический корабль с Земли кровожадного инопланетного убийцы (речь идет о далеком-далеком будущем) не только покорила огромную аудиторию, но и породила масштабную медиафраншизу с книгами, комиксами, компьютерными видеоиграми, игрушками — и, конечно, новыми полнометражными блокбастерами.

После Скотта за ленты, впоследствии составившие классическую тетралогию с неотразимой Сигурни Уивер в главной роли, брались не менее прославленные режиссеры: вторую часть под названием «Чужие» в 1986 году снял Джеймс Кэмерон, «Чужого 3» — в 1992-м Дэвид Финчер (это был дебют в полном метре ныне одного из самых уважаемых постановщиков Голливуда), а над заключительным фильмом, получившим имя «Чужой: Воскрешение» (1997), работал француз Жан-Пьер Жене, автор незабвенной «Амели».

В 2004 году вселенная «Чужого» пересеклась с миром «Хищника», став полем боя для двух жестоких инопланетных рас и породив дилогию «Чужой против Хищника», запущенную Полом У.С. Андерсоном. А в 2012-м Ридли Скотт вернулся к миру, у истоков которого стоял. Таким образом он положил начало трилогии приквелов, раскрывающей новые подробности и детали того, как всё устроено, и насыщенной религиозно-философскими цитатами и аллюзиями. Пока вышли два фильма: первым стал «Прометей», за ним в 2017 году последовал «Чужой: Завет». Постановку всех трех взял на себя лично Скотт.

Марафон «Чужих» стартует 22 февраля. В этот день TV1000 Action покажет первые три фильма оригинальной тетралогии и кроссовер: «Чужой» (16:50 мск; возрастной рейтинг 16+), «Чужие» (19:00; 16+), «Чужой 3» (21:30; 16+), «Чужой против хищника» (23:30; 12+). 23 февраля программа следующая: «Чужой: Воскрешение» (18:20; 16+), «Прометей» (20:15; 18+), «Чужой: Завет» (22:30; 18+).