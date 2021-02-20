Масштабное обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

В цехе Норильской обогатительной фабрики обрушились стены и потолок. Площадь обрушения составила 1 тыс. квадратных метров. Из-под завалов вытащили несколько человек, один пострадавший скончался в машине скорой помощи, пятерых доставили в больницу, они в тяжелом состоянии. Еще два работника фабрики выбрались самостоятельно, передает телеканал «Известия».

МЧС продолжает разбор завалов — по данным прокуратуры, под обломками могут находиться люди. На месте ЧП работает 190 спасателей, задействовано 57 единиц техники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о гибели не менее двух человек. Также проверку соблюдения техники безопасности на производстве организовала прокуратура. Губернатор Александр Усс взял расследование под личный контроль. Известно, что обвал случился во время работ по усилению конструкций.

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